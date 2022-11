Lecce-Atalanta | i convocati

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Sono 24 i calciatorida mister Gian Piero Gasperini per, gara della 14ª giornata della Serie A TIM 2022-2023 in programma mercoledì 9 novembre alle ore 18.30 allo stadio Ettore Giardiniero – Via del mare di: Boga Jeremie (10) Demiral Merih (28) de Roon Marten (15) Djimsiti Berat (19) Éderson (13) Hateboer Hans (33) Højlund Rasmus (17) Koopmeiners Teun (7) Lookman Ademola (11) Mæhle Joakim (3) Malinovskyi Ruslan (18) Musso Juan (1) Okoli Caleb (5) Palomino José Luis (6) Pašali? Mario (88) Rossi Francesco (31) Ruggeri Matteo (22) Scalvini Giorgio (42) Soppy Brandon (93) Sportiello Marco (57) Toloi Rafael (2) Vorlicky Lukas (23) Zapata Duván (91) Zortea Nadir (21) Fonte articolo e foto: www..it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.