Aiea conferma | nessuna prova di una `bomba sporca´ di Kiev

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L'Agenzia internazionale per l'energia atomica () ha immediatamente inviato ispettori in Ucraina dopo le accuse di una "bomba sporca" die non ha trovato prove al riguardo. Lo ha ribadito il ...

Il direttore generaleha osservato che l'agenzia non può ignorare le denunce sulla creazione di una bomba sporca perché "queste affermazioni sono state fatte come parte di una narrazione che ...E il Guardianle voci secondo le quali i militari del Cremlino starebbero saccheggiando la ... L'comunica che la centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata ricollegata alla rete elettrica ...L'Agenzia Aiea non ha trovato alcune prova di una bomba sporca nelle tre centrali nucleari. Le accuse della Russia rimangono infondate.UCRAINA - L'indagine dell'Aiea su alcuni territori dell'Ucraina dove era stato lanciato un'allarme per l'uso di "bombe sporche" da parte dell'esercito russo non ha dato risultati in questo senso. "Nes ...