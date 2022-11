Stranger Things VR | Netflix annuncia il videogame in cui impersonerete Vecna ?con un trailer

, tutti i dubbi che ci ha lasciato la quarta stagione I fan della serie su Netflix sono rimasti con non poche domande in sospeso, alle quali (speriamo) risponderà il prossimo capitolo ...Oltre ai nomi già citati, la quinta stagione di Fargo sarà interpretata anche da Joe Keery, tra i protagonisti di, il rubacuori di New Girl Lamorne Morris e Richa Moorjani già visto ...Annunciato per l'inverno 2023 il videogame horror Stranger Things VR, che permetterà ai giocatori di impersonare Vecna e vendicarsi della cittadina di Hawkins.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...