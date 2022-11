Sì alla ratifica del Mes Giorgetti conferma la linea Draghi

(Di martedì 8 novembre 2022) La strada l'aveva indicata il governo: sìriforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Ieri il ministro dell'Economia Giancarlolo ha ribadito. "Mi attesto sulle posizioni del precedente governo di cui facevo parte", le parole del leghista a Bruxelles per l'Eurogruppo, che precede la sessione del Consiglio "Economia e finanza" (Ecofin). Poco importa se solo pochi mesi, dai banchi dell'opposizone, Giorgia Meloni diceva di essere pronta, insieme a Fratelli d'Italia, "a respingere con tutte le forze questo ennesimo tentativo di riforma di un Trattato che non fa gli interessi dell’Italia”. Governando si cambia idea. Il solco insomma resta quello tracciato dall'ex ministro Franco. Certo, dice ancora, "aspettiamo la decisione della Corte Costituzionale tedesca", prima degli atti ...

... la ratifica della riforma del Mes. Finora mancano all'appello solo Roma e Berlino (quest'ultima bloccata in un ricorso alla Corte costituzionale). "Mi attengo alla posizione del precedente governo ... Il ministro dell'Economia garantisce la continuità con l'esecutivo precedente: "Mi attesto sulle posizioni del precedente governo di cui facevo parte. Aspettiamo la decisione della corte tedesca". Poi ... Il ministro Giorgetti ha confermato l'impegno dell'Italia sul Mes: Meloni e Salvini dopo gli attacchi alla riforma ora sono pronti a seguire ... che finora è stata ratificata da tutti i 19 Stati ...