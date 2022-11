Scomparsa 30 anni fa | l' appello della madre di Santina Rende

(Di martedì 8 novembre 2022) Decine di segnalazioni, centinaia di piste seguite, ma ancora ad oggi, dalla bimba di 6sparita a Palermo, non si sa nulla

17fa, per vari motivi, il Centro Laziale cessó di funzionare, coincidendo con la prematuradi Italo che, con i suoi programmi Radio Televisivi di grande successo nella nostra comunità,......grado della provincia di Cuneo (14 - 19) e 'giornalisti in erba' di tutta Italia (20 - 30)... realizzato dall'associazione 'Dardanello' in occasione dal ventennale delladel cronista ...