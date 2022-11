Il Post

Nell'immaginario collettivo è un modo per avere allucinazioni, ma nella realtà solo alcune specie producono tossine ...... vale per i funghi che non avevate mai visto prima e vale anche per questi grandiche hanno ...dei parchi nazionali avrebbe mai immaginato di dover dissuadere pubblicamente le persone dal... Leccare i rospi non è poi questa grande idea Nell'immaginario collettivo è un modo per avere allucinazioni, ma nella realtà solo alcune specie producono tossine adatte ...Il National Park Service (l'agenzia federale statunitense incaricata della gestione dei parchi nazionali) sta esortando gli escursionisti a smettere di leccare i rospi "psichedelici". I funzionari ...