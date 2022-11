Infortunio Kvaratskhelia | fuori con l’Empoli

: tempi di recupero E sui tempi di recupero e la possibilità di vederein campo in Napoli - Udinese , l'edizione odierna di Repubblica scrive: CalcioNapoli24.it ...L'ha spezzato la continuità del talento azzurro, ma il 19enne di Poggibonsi è riuscito a ... Il Napoli si affida al collettivo, nella seconda partita senza. Spettatore ...Il Napoli di Spalletti non si ferma, dopo aver portato a casa la vittoria di Bergamo contro l'Atalanta l'obiettivo è conquistare i tre punti contro ...Il Napoli si prepara ad affrontare l'Empoli nel penultimo turno prima dei Mondiali. Spalletti in ansa per le condizioni di Kvaratskhelia.