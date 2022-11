Deadpool 3 | Ryan Reynolds svela come ha convinto Hugh Jackman a tornare nei panni di Wolverine

(Di martedì 8 novembre 2022) La verità, tutta la verità sul ritorno dineidiin3, le rivelazioni di. Dopo anni in cui garantiva di aver chiuso per sempre con il ruolo di, pochi mesi faè tornato sui suoi passi annunciando la sua presenza in3 a fianco dell'amico. A rivelare i retroscena di tale cambiamento è stato lo stessoin una recente intervista. "Invecchiando, ho scoperto che c'è un tale valore nel lavorare con le persone che amo, di cui mi fido e conosco da molto tempo. Nella maggior parte dei film che sto facendo in questo periodo, o lavoro con persone con cui ho ...

Dopo anni in cui garantiva di aver chiuso per sempre con il ruolo di Wolverine, pochi mesi fa Hugh Jackman è tornato sui suoi passi annunciando la sua presenza in3 a fianco dell'amicoReynolds . A rivelare i retroscena di tale cambiamento è stato lo stesso Reynolds in una recente intervista. _"Invecchiando, ho scoperto che c'è un tale valore nel ...Reynolds). Ti offro una bella pizza. i soldi ce li hai (Totò). Congratulazioni San Francisco,... (). La pizza veste lo spazio di colori e profumi. E quando arriva in tavola si innamora il ...Ryan Reynolds ha fornito dei dettagli sulle prossime riprese di Deadpool 3 parlando con SiriusXM e aggiornando anche sulla fase di stesura della sceneggiatura del film che lo vedrà, non sappiamo ...La verità, tutta la verità sul ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine in Deadpool 3, le rivelazioni di Ryan Reynolds.