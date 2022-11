Riecco Palomino | è tornato ad allenarsi insieme ai compagni

(Di lunedì 7 novembre 2022) Zingonia. Sorriso stampato sulle labbra e tanta voglia di ritrovare il campo. Dopo oltre tre mesi di stop, nel pomeriggio di lunedì José Luisadcon i suoidi squadra. ‘’Sono molto felice! Avevo grande fiducia nella giustizia ed ora penso solo a tornare al lavoro con i miei’’, queste le prime dichiarazioni dell’argentino al sito dell’Atalanta, dopo essere stato assolto dall’accusa di doping dal Tribunale Nazionale Antidoping di Nado Italia., che in questi mesi è stato difeso dagli avvocati Luigi Chiappero e Maria Turco, può finalmente riprendere l’attività dopo che la sospensione decretata nel momento in cui le analisi lo avevano trovato positivo al Clostebol Metabolita lo scorso 26 luglio. Il suo obiettivo è ora tornare in ...

Calcio Atalanta

