Prezzi dei biglietti per Macklemore a Milano nel 2023 | prevendite al via

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 7 novembre 2022) Al via la prevendita deipernel, un’unica data-evento in Italia in programma all’Alcatraz. Lo spettacolo si terrà il 4 maggio del prossimo anno, serata in cui l’artista presenterà il nuovo album di inediti da solista dal titolo Ben. Il progetto è stato anticipato dai singoli Chant ft. Tones and I, Maniac feat. Windsor e il più recente con NLE Choppa, Faithful. A proposito dell’ultimo singolo in radio,dichiara di averlo scritto dopo una ricaduta che lo ha fatto tornare nell’oscurità. Si tratta quindi di una canzone estremamente personale che parla delle sue lotte contro le dipendenze. “Ho scritto Faithful dopo una ricaduta del 2020 che mi ha riportato ad un’oscurità a me familiare a cui pensavo ingenuamente di essere sfuggito. Per me è una canzone ...