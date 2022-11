Corriere dello Sport

... è vecchia la macchina , e chi non se ne fregae pensa solo ad andare a pranzare perchè da ... Nell'aria si respiravaclima derby Roma - Lazio che quell'altra partita di cui non voglio ...ROMA -derby: Roma e Lazio hanno viaggiato insieme per i sorteggi europei in programma oggi a Nyon. Le due società hanno preso lo stesso volo fino a Ginevra e poi lo stesso trasferimento auto. I ... Niente più derby, Roma e Lazio viaggiano insieme per i sorteggi