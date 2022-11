Gf Vip 7 | Ginevra Lamborghini commenta i sei nuovi Vipponi e svela chi secondo lei “è il top”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 7 novembre 2022) Nel corso della serata di ieri,ha fatto compagnia ai suoi followers attraverso una diretta Instagram e hato i seiche hanno fatto il loro ingresso nella Casa del Gf Vip 7 nella puntata di giovedì scorso. Parlando delle tre Vippone,ha raccontato di aver molto apprezzato l’ingresso di Micol e il modo in cui si è rapportata ad Edoardo, come riportato da BlogTivvù: Micol mi piace tanto, anche come ne parlava con Edoardo. Io credo nell’amicizia tra gli ex, ne sono certa. Io stessa ho mantenuto degli ottimi rapporti con i miei ex ai quali voglio bene come dei fratelli, quindi sono molto d’accordo col pensiero di Micol. Mi piace quella ragazza, tanto. Ma la sua preferita al momento è Oriana: Oriana io la amo, la amo! Perchè è ...