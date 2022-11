Antonino Spinalbese si fa scappare una data che getta ombra su Belen e Stefano

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 7 novembre 2022)è entrato nella casa del Grande Fratello VIP 7 in quanto ex diRodriguez. E questo è inutile negarlo. In questi primi 50 giorni, il vippone, è stato molto attento a non lasciarsidettagli compromettenti sul suo rapporto con, anche perchè a quanto pare, c’è di mezzo anche una diffida.non la nomina quasi mai, parla anche poco di Luna Marì ed evita il discorso Rodriguez in generale. Nelle ultime ore però, il vippone si è lasciatounache ha fatto drizzare le orecchie a tutti i fan del GF VIP ma anche a chi segue con passione le vicende del gossip e quindi tutto quello che riguarda le coppie vip.ha spiegato che la storia d’amore tra lui ...