Incidente stradale | morto un 19enne | grave la fidanzata

(Di domenica 6 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un giovane di 19 anni, e la suacoetaneamente ferita: è il bilancio di unavvenuto la scorsa notte a Striano, in via Poggiomarino. Il giovane era alla guida di una Panda ma, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo finendo contro il portone di un’impresa agricola. Ildurante il trasporto in ospedale. La ragazza è ricoverata con prognosi riservata nell’ospedale di Sarno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata e quelli della stazione di Striano sono intervenuti in via Poggiomarino per un grave. Alla guida di una Panda un 19enne di Poggiomarino. Con lui la fidanzata. Il giovane, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo contro il ...Anche il compianto mancino José Antonio Reyes (ndr: ex Arsenal, Real, Atlético Madrid e Benfica, scomparso tre anni fa in unmentre viaggiava a 237 chilometri l'ora a bordo della ...Incidente stradale questa mattina sulla Palermo-Agrigento all’altezza di Misilmeri dove una donna di 42 anni E.P. è rimasta ferita schiantandosi con la sua auto e trasportata col codice rosso all’ospe ...Un giovane di 19 anni morto, e la sua fidanzata coetanea gravemente ferita: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Striano, in via Poggiomarino. Il giovane era alla guida di ...