Vanity Fair Italia

La coppia di spille di acquamarina e diamanti sono state a lungo attribuite ama è stata la ... Tra gli appuntamenti più importanti in cui Elisabetta II ha tirato fuori dallole clips si ...... e una delle eredi principali del preziosissimodi gioielli Royal un tempo appartenuti a ...da cui Lady Diana non si staccava mai La Markle ha in suo possesso anche un orologioTank con ... Cartier, scrigno a sei piani L’indirizzo parigino di Cartier riapre dopo un restyling di due anni. Al 13 di rue de la Paix, gli artigiani scrivono un nuovo capitolo della leggenda del «gioielliere dei re e re dei gioiellieri» ...