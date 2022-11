La più vecchia del reame

(Di sabato 5 novembre 2022) Gli astronomi, guidati dall'Università di Warwick, hanno identificato la nana bianca più antica della Via Lattea, che sta accumulando detriti dai planetesimi in orbita. Questo sarebbe uno dei più antichi sistemi planetari rocciosi e ghiacciati scoperti nella nostra Galassia.

Global Science

...entry e laguardia Quel che è certo è che nelle ultime ore le telecamere hanno pizzicato Oriana Marzoli in atteggiamenti molto intimi in compagnia di Antonino Spinalbese, ormai sempre...A quanto pare il cantante e attore ha da poco messo in vendita una suacasa di Los Angeles ... il film forsechiacchierato dell'anno. Successivo News e anticipazioni Aron Piper torna per la ... La più vecchia stella mangia pianeti della Via Lattea