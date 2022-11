Iannone FdI | “Il dissesto idrogeologico è un flagello e De Luca fa passerella in tv”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Alle prime piogge autunnali la Campania viene messa in ginocchio dal: autostrade e sottopassi allagati, argini dei fiumi che cedono, alberi che cadono, fango che si riversa sulle strade. Questo è quello che avviene in tutta la Campania proprio mentre Depontifica dagli schermi televisivi nel suo tradizionale teledelirio del venerdì. A Roccapiemonte la situazione più disperata con una esondazione che ha costretto a sfollare addirittura anziani da una casa di cura. A loro e a tutti va la nostra solidarietà con la coscienza che ormai non se ne può più del fallimento totale della Regione a guida Dee PD. Con la loro inefficienza sono diventati un pericolo per la vita dei cittadini.” Lo dichiara il senatore Antonio, ...