I vipponi preoccupati pensano che il reality sia un flop

(Di sabato 5 novembre 2022) Il Grande Fratello Vip 7 continua ad andare in onda. Nelle ultime ore, i concorrenti hanno avuto parecchio da fare visto che sono approdati in casa ben sei nuovi. Sicuramente i telespettatori hanno notato che i protagonisti delshow si sono un po’ riattivati grazie alla ventata di aria fresca. Eppure molte delle vecchie glorie hanno pensato che l’entrata di nuovi concorrenti sia dovuta ad un motivo molto particolare e per niente bello. GF Vip 7, iaccolgono i nuovi concorrenti eche gli ingressi siano dovuti ad unhanno accolto in casa questi sei nuovi volti. Peccato che in tanti si siano fatti delle domande. Qualcuno, infatti, si è dimostrato un po’ preoccupato. La maggior parte dei concorrenti già immaginavo che sarebbero entrati dei ...

Biccy

Mentre un gruppetto diera tranquillamente fuori a parlare, infatti, dall'interno della casa sono partite delle urla tra l'ex pallanuotista cubano e lo speaker radiofonico. Parole veramente ...Mentre un gruppetto diera tranquillamente fuori a parlare, infatti, dall'interno della casa sono partite delle urla tra l' ex pallanuotista cubano e lo speaker radiofonico . Gf Vip Daniele ... Vipponi preoccupati che il GF Vip 7 sia un flop: "Forse siamo scarsi" L’ingresso dei nuovi Vipponi ha creato dei malumori non indifferenti. Appartati in camera da letto Edoardo vede in Antonella un velo di tristezza. “Hai finito di ignorarmi” Chiede il conduttore roman ...Gf Vip 7, Nikita Pelizon sorprende e dichiara l’interesse per un Vippone In confessionale la modella ha svelato che... Le new entry del Gf Vip 7, che hanno fatto il loro ingresso nella Casa più spiata ...