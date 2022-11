Crozza-Salvini è infaticabile | continua le dirette su Tik Tok persino in bagno | “Evacuo come tutti gli italiani | mi pagano per farvi cagare”

(Di sabato 5 novembre 2022) Maurizioveste i panni di un Matteo” – nella settima puntata della nuova stagione di Fratelli di, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ – checon le sueTik Tokquando è in: “Con buona pace dei giornali di sinistra, il buon Dio mi ha dato un colon che non è irritabile e quindi posso stare ina lavorare”. Live streaming ed episodi completi su discovery+ L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

Farà più smorfie che deficit e, scommetteteci, sarà Maurizioa consacrare Giancarlo ... E' più sovranista dima a differenza disembra Virna Lisi: 'Con quella bocca da montanaro ...Nella sesta puntata della nuova stagione di Fratelli di, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ , Mauriziointerpreta Matteoe spiega il suo concetto di autonomia regionale e le sue preoccupazioni di finire a fare le dirette dentro un pilone di Tik ... Crozza-Salvini è infaticabile, continua le dirette su Tik Tok persino in bagno: “Evacuo come tutti gli… Indice dei contenuti1 Fratelli di Crozza 4 novembre: Matteo Salvini2 Il comico fa la parodia di Enrico Letta3 Fratelli di Crozza 4 novembre, Red Ronnie e Vittorio Feltri Condividi su Venerdì 4 novembr ...Maurizio Crozza veste i panni di un Matteo Salvini "infaticabile" - nella settima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ - ch ...