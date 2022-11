“Cremonini live | stadi 2022 + Imola” entra nella top 5 della classifica

Leggi su lopinionista

(Di sabato 5 novembre 2022) BOLOGNA – L’album” èto direttamente in top 5Fimi. Le copie in triplo vinile in serie speciale a tre colori sono acquistabili insieme a tutte le altre edizioni. Ne dà notizia sui suoi canali social Cesare, scrivendo: “Un albumin! È una cosa davvero speciale. Grazie di cuore”. L'articolo L'Opinionista.