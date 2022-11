Ambientalisti e gretini | li prenderei a calci nel c…

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 5 novembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/11/As-Np-1-2.mp4 Si nasce incendiari e si muore pompieri. Questo è noto. Ma essere incendiari non esclude anche l’essere coglioni. Tre ragazzi attivisti dell’ambientalismo ieri hanno imbrattato – sulla scia di compagni e colleghi di altre nazioni – una tela di Van Gogh esposta a Roma, al Museo Bonaparte. Detto che non si capisce il nesso tra l’ambientalismo e Van Gogh, mi chiedo se rischio di passare per fascista dicendo che i tre dovrebbero essere – più che processati – presi ao in culo. So che non si può fare e che se qualcuno lo facesse – io mi candido – farebbe la fine del professore dell’Istituto superiore di Pontedera che ieri l’altro ha mollato un sonoro ceffone a un suo allievo che gli si era piantato davanti alla cattedra e lo prendeva per il culo con boccacce e gesti osceni. Continua ascoltando ...