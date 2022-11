Udinese-Lecce | le formazioni ufficiali | voglia di successo

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il weekend di campionato riprende con l’anticipo del Venerdì sera tra due squadre che vivono momenti diversi e che, attualmente, hanno anche obiettivi differenti. Di seguito ledi, gara valevole per la giornata 13 di Serie A. Si tratta di due squadre che hanno bisogno di tornare aldopo diversi rallentamenti che ne hanno limitato il percorso. I friulani, ad esempio, sembrano aver finito il carburante che all’inizio li ha portati nelle prime posizioni, mentre i pugliesi hanno inanellato risultati negativi e sconfortanti. L’, ottava in classifica con 22 punti, arriva da un periodo un po’ altalenante, dove ha alternato i pareggi (ben tre) ad una sconfitta e una “lontana” vittoria. La compagine di Udine ha dovuto comunque affrontare ...

Commenta per primo Intervenuto a Sky a pochi minuti dalla gara contro l', il difensore delAntonio Gallo ha presentato così la gara: 'Stiamo lavorando bene sia in fase difensiva che offensiva, ma adesso dobbiamo fare più gol per vincere'.(3 - 5 - 2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Pereyra; ...(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; ...Segui con noi la Diretta Live di Udinese-Lecce, match valido per il 13° turno di Serie A in programma venerdì 4 novembre alle 20:45 ...Pierpaolo Marino, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato in mixed zone prima della sfida contro il Lecce: "Cerchiamo sempre la vittoria, indipendentemente dalla squadra. Questo Lecce ...