Renzi sul dl rave | ' Cambiare la norma è un dovere | non un' opzione'

ilgazzettino.it

'Il Governo Meloni ha iniziato a lavorare - scrive Matteosulla sua ENews - e non ha iniziato benissimo, a dire il vero. Il caos sulla norma anti rave party ha cancellato anche quanto di buono le forze dell'ordine avevano fatto a Modena, sgomberando un ...A proposito di politica estera,scrive: 'Mondo politico in fibrillazione per i grandi ... non ho dubbifatto che tra lui e Bolsonaro, fossi stato brasiliano, avrei votato per lui. ... Il soccorso di Renzi al governo di centrodestra Per il momento non ce n'è bisogno, ma mai dire mai Renzi al governo Meloni: "Una norma sui rave c'è in tanti ordinamenti, a cominciare dalla Legge Mariani in Francia. Ma la norma italiana è stata scritta male. Cambiarla è un dovere, non un'opzione"."Il Governo Meloni ha iniziato a lavorare. E non ha iniziato benissimo, a dire il vero. Il caos sulla norma anti rave party ha cancellato anche quanto di buono le forze dell'ordine avevano fatto a Mod ...