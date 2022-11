Lavori bloccati al Parlamento francese per l’insulto razzista | “Dovrebbero tornare in Africa”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il razzismo non conosce confini. Basti pensare che addirittura ilè stato costretto a fermare la seduta dopo che un deputato di estrema destra ha gridato “in” mentre un collega parlava di immigrazione. Grégoire de Fournas, membro del Rassemblement national(RN), ha dichiarato in seguito che il suo commento non era rivolto a Carlos Martens Bilongo, ma ai migranti che cercano di raggiungere l’Europa via mare. Bilongo a sua volta, nato in Francia ma di origini congolesi, ha ribadito che l’osservazione è stata “vergognosa“; si era rivolto con un’interrogazione parlamentare al governo in merito alla richiesta dell’organizzazione non governativa SOS Méditerranée di essere aiutata a trovare un porto per i 234 migranti salvati in mare nei giorni scorsi. La honte. ...