Calciomercato.com

... ex attaccante di Napoli , Parma, Chelsea e. Oggi è opinionista sportivo, in attesa di ricevere l'offerta giusta per tornare in panchina da allenatore. Commenta il successo delle...... dopo l'ottima partenza con Scoglio alla guida (dimessosi dopo la sconfitta die ...è datato il 10 maggio 1998 in una partita ininfluente per le sorti del campionato essendo le due... Cagliari: 4 squadre di Serie A su Luvumbo | Mercato La squadra allenata dal tecnico Ivan Juric ha bisogno di alcuni innesti mancanti e l'angolano potrebbe essere il primo ...“Sono 300mila le persone che parlano la nostra lingua nel ‘Nuovo Mondo’”, ha commentato il presidente della Lega B Mauro Balata ...