Mbappé | un gol da fenomeno Juventus - Psg 1 - 2 | highlights

La squadra di Allegri gioca con personalità, aggressività e coraggio. Bonucci risponde al grandi, Mendes firma la vittoria, guarda ...InMbappe e Nuno Mendes per i parigini, del capitano Leo Bonucci, al ritorno aldopo sei ... Chiesa in campo dopo quasi un anno: bell'abbraccio con. Juventus in Europa League dopo cinque ...