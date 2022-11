Jerome Boateng condannato | dovrà pagare 1 2 milioni all’ex compagna

(Di giovedì 3 novembre 2022)risarcire l’ex. Il tribunale di Monaco di Baviera hal’ex difensore del Bayern al pagamento di una multa di 1,2di euro per lesioni personali contro la donna. Lo riporta Tagesschau. Potrà versare la cifra rateizzata: 10mila euro al giorno per 120 giorni. I fatti risalgono all’estate del 2018. SportFace.

numero-diez.com

Si è chiuso il processo a carico di, il quale è stato condannato dal tribunale di Monaco di Baviera per violenza domestica ai danni dell'ex compagna. L'episodio risale al 2018, con il procedimento penale che invece è ...L'ex difensore del Bayern Monaco,, è attualmente nel tribunale distrettuale di Monaco per il processo di appello dopo la condanna del settembre 2021. Qui sta pagando una multa di 1,8 milioni di euro per aver ferito ... Jerome Boateng condannato per violenza domestica: dovrà pagare 1,2 milioni di euro Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il difensore del Lione dovrà risarcire l'ex fidanzata: i giudici lo hanno condannato per lesioni e ingiurie nei confronti della donna ...