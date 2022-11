Donnarumma | “Psg secondo | non avevamo capito servisse ancora un gol”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Gigiocommenta Juve-Psg, ma anche il passaggio agli ottavi ma alposto da parte dei francesi. Quanto accaduto nel Girone H di Champions League 2022/23 è veramente incredibile. Il Psg chiudenel girone nonostante la vittoria sulla Juve e con gli stessi punti, la stessa differenza reti con Benfica, sia negli scontri diretti che generali. “Ci sarebbe piaciuto terminare il girone al primo posto,lavorato proprio per questo. Siamo comunque agli ottavi e questo è importante” ha detto. Il portiere italiano ex Milan ha poi aggiunto: “Durante la partita nonche dovevamo segnareun gol per terminare al primo posto“. Il Psg ha vinto ‘solo’ 2-1 con la Juventus ed in qualche modo dalle parole di ...

in vantaggio al 13 con Mbappè. Messi serve il numero 7 sulla trequarti, l'attaccante francese ...a imbeccare Bonucci che in scivolata ha trovato il tocco vincente e messo alle spalle di. ...... però, è l'ammissione dia fine partita: " Non avevamo capito di dover segnare ancora un gol per chiudere al primo posto del girone ". Messi, testa al Mondiale A proposito dima anche ...Al termine della partita tra Juventus e PSG, il portiere dei francesi Donnarumma ha spiazzato tutti con alcune dichiarazioni ...Ok mancava Neymar Júnior , squalificato, ma non è che se ne sia sentita eccessivamente la mancanza. Il Paris Saint-Germain vince ancora, trascinato dal suo numero 7, sospinto dai gol e… Leggi ...