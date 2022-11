Migranti | Lucano | “Visione punitiva in Dna destra”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – “Non c’è niente di nuovo. Il copione delle destre si ripete in una lettura kafkiana della realtà”. Mimmo, l’ex sindaco di Riace condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi di carcere per le sue politiche sull’accoglienza deinel piccolo paese della Locride, non appare stupito. Il braccio di ferro tra il Viminale e le ong – tre quelle in attesa di ottenere un porto sicuro di sbarco con quasi millea bordo – se lo aspettava. “Lae restrittiva è nel Dna della. Quello che accade è mortificante perché sullo sfondo ci sono esseri umani con tutte le loro sofferenze”, dice all’Adnkronos l’ex primo cittadino per il quale la Procura generale di Reggio Calabria ha chiesto nel processo di appello la condanna a 10 anni e 5 mesi di ...

"L'accoglienza a Riace non si è mai interrotta", ha detto Mimmo, che oggi vive a Riace e continua informalmente a lavorare coie gli abitanti del borgo impegnati nelle botteghe e nei ... Katia Rotiroti, insegnante di origini calabresi e Claire Busseuil, attivista di Attac, hanno portato il loro saluto d'amore a Riace e a Mimmo Lucano tra ...