(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ladel Sud hato tre "aria - superficie di precisione" nelle acque adelinterno, in risposta ai lanci difatti oggi da Pyongyang. Lo ...

Ladelha lanciato tre "missili aria - superficie di precisione" nelle acque a nord del confine marittimo intercoreano, in risposta ai lanci di missili fatti oggi da Pyongyang. Lo riferiscono i ..."Ladel Nord ha lanciato un missile balistico non identificato verso il Mare dell'Est", noto anche come Mare del Giappone, ha dichiarato lo Stato Maggiore delladelin un comunicato. ... Corea Sud lancia tre missili a nord del confine marittimo La Corea del Nord ha lanciato almeno tre missili balistici a corto raggio (Srbm) nel mar del Giappone, uno dei quali ha volato attraverso il suo confine marittimo de facto con la Corea del Sud. Lo ha.La Corea del Nord ha lanciato missili balistici a corto raggio (Srbm) nel mar del Giappone. La notizia è stata diffusa dal Comando di stato maggiore, ...