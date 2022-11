Catania | bengalese manda poliziotte al pronto soccorso | “Volevo parlare con un uomo | non con loro”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 2 novembre 2022), 2 nov — Chissà se la Murgia si straccerà le vesti per quanto accaduto a duedi, aggredite fisicamente da un senzatettofinito poi in manette per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Chissà se twitterà qualcosa a riguardo, dal momento che l’immigrato ha giustificato l’aggressione alle due agenti «perché volevacon une non con una donna». Senzatettodueall’ospedale L’episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì. «Siamo sinceramente stufi di vedere come continuino senza sosta e senza ritegno le più svariate aggressioni a chi, portando una divisa, lavora per il bene di tutti», queste le parole di Giuseppe Sottile, segretario ...