Agenzia ANSA

Una nuovatra i partiti politici si è scatenata asullo yoga. Da dicembre dell'anno scorso migliaia di casalinghe e anziani, residenti in alcuni quartieri centrali della capitale avevano preso l'...Tregua armata o vera pace Nel centrodestra, dopo i venti didei giorni scorsi che hanno ... Scoppia la pace fra India e Cina Nuovacontinua a guardare Mosca con sospetto Nordio, eletto nel ... A Delhi è 'guerra dello yoga' tra partiti Aap e Bjp - Asia (ANSA) - NEW DELHI, 02 NOV - Una nuova guerra tra i partiti politici si è scatenata a Delhi sullo yoga. Da dicembre dell'anno scorso migliaia di casalinghe e anziani, residenti in alcuni quartieri cen ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...