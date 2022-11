Juve | infortunio Pogba | il clamoroso retroscena

Leggi su calcionews24

(Di martedì 1 novembre 2022) Paul, centrocampista dellantus, non avrebbe ascoltato i consigli dei medici bianconeri nel mese di luglio scorso Paul, centrocampista dellantus, si doveva operare al menisco mesi fa. Questo, secondo La Gazzetta dello Sport, era il consiglio che i medici bianconeri avevano dato al giocatore a luglio.però ha deciso per una terapia conservativa e questa ricaduta è la conseguenza naturale dell’essere intervenuti tardi e di non aver risolto il problema sul nascere. L'articolo proviene da Calcio News 24.