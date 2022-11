Grandi | scultorei e Indossati a profusione danno una luce tutta nuova al vestito preferito

Leggi su amica

(Di martedì 1 novembre 2022) Mettere insieme abito nero e maxi bracciali può sembrare un’idea outfit un po’ troppo semplice e scarna. Ma basta dare un’occhiata alla sfilata autunno inverno 2022/23 di Saint Laurent by Anthony Vaccarello per venire subito smentiti. Il modo in cui il direttore creativo della storica maison francese l’ha portata in passerella è tutt’altro che scontata. E funziona alla grande. Abito nero e maxi bracciali, la combo elegante e super chic portata sulla passerella autunno inverno 2022/23 da Saint Laurent by Anthony Vaccarello. Ispirazioni rétro e accessori bold Per questa collezione Anthony Vaccarello si è ispirato alla moda degli Anni 80 e a Nancy Cunard. Scrittrice, poetessa e anarchica inglese morta a 69 anni nel 1965, era nota, oltre che per il suo impegno politico, anche per il suo stile impeccabile e all’avanguardia per l’epoca. La combinazione di queste due fonti d’ispirazione ha ...