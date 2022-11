Borse europee aprono in netto rialzo dopo un ottobre super

Il Sole 24 ORE

Si profila un avvio in rialzo per le, anche se gli scambi potrebbero essere piu' rarefatti a causa della festa di Ognissanti. Il future sull'Eurostoxx sale dello 0,77%, quello sul Ftse Mib dell'1%. Wall Street, pero', ieri ...Sul mercato valutario il dollaro guadagna terreno sullo yen, a 147,90, mentre è stabile l'euro sulla divisa nipponica, a 146.80 Si profila un avvio in rialzo per le, anche se gli scambi potrebbero essere più rarefatti a causa della festa di Ognissanti. Il future sull'Eurostoxx sale dello 0,77%, quello sul Ftse Mib dell'1%. Wall Street, però, ieri ha ... Borse, per Tokyo chiusura in aumento (+0,33%) (ANSA) - MILANO, 01 NOV - Seduta in rialzo per le Borse di Asia e Pacifico in attesa della Fed domani ... di un altri 25 punti i tassi. Attesa in positivo l'Europa così come sono in rialzo i future su ...AGI - I mercati salgono in attesa della Fed di domani, ma restano instabili e volatili. In Asia i listini sono in rialzo, specie Hong Kong che mette in turbo, e avanzano anche i future a Wall Street e ...