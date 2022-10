Mafia | stanziati 23 | 5 mln euro in 2022 per finanziare opere pubbliche nei Comuni sciolti

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ammontano a poco meno di 18,5 milioni dile risorse che sono state ripartite dal ministero dell’Interno, con decreto del 28 ottobre, tra 25commissariati a seguito di scioglimento per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Trasferimenti, questi, che si vanno a sommare ai 5 milioni già assegnati il 1° luglio scorso (per un totale di 23,5 milioni) e che serviranno ala realizzazione e manutenzione diin questi enti, che contano complessivamente oltre 560mila abitanti. Sono alcuni dei dati emersi da un’elaborazione di Centro Studi Enti Locali (Csel), per Adnkronos, basata su dati del Viminale, che ha messo in evidenza come dal 2018 ad oggi lo Stato abbia investito poco meno di 94 milioni di ...

