La ricerca sulla fusione nucleare è un imperativo per il governo I consigli di Mayer

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Dopo il referendum del 1987, che ha portato alla chiusura delle centrali nucleari in Italia, e in parte anche in relazione a quello del 2011, la tipica miopia della politica e delle classi dirigenti ha causato un forte ridimensionamento dellaitaliana nel campo della energia atomica e delle sue rilevanti collaborazioni internazionali, a partire dalla cooperazione con gli Stati Uniti. L’Italia era all’avanguardia nel settore, basti pensare che la più potente centraledi Europa tra il 1958 e il 1962 era stata costruita da Agipe da Iri a Borgo Sabotino nel comune di Latina. Successivamente dal 1963 al 1987 la centrale è stata gestita dall’Enel. Nel tentativo di rispondere alla drammatica crisi energetica le autorità governative puntano alla diversificazione delle forniture di gas dalla Russia (ma resta il ...

FLC CGIL

... tutti focalizzatinatura. Chiamata semplicemente Natura, questa mod non farà altro che ... che dimostra come la community dei modder sia sempre alladi nuovi elementi da inserire all'...... se la vita dell'essere umanoTerra dipende dalla conservazione dell'ambiente, perché negli ...ARRR - Agenzia Regionale Recupero Risorse) e Irene Fattacciu (ricercatrice del centro diARCO)... Contratto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021: terzo incontro sulla revisione dei profili ATA Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Nel corso di un'importante lavoro di analisi, gli scienziati sono giunti ad una conclusione inaspettata su ciò che si nasconde sotto la superficie di Marte.