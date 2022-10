Calcio | Ibrahimovic | ' Messi | Mbappé e Neymar non bastano alla Ligue1 perché non ci sono io'

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Milano, 31 ott. - (Adnkronos) - "Averenon bastaLigue 1non c'è più Dio". Così Zlatanlanciando la sua ultima provocazione in una lunga intervista concessa a Canal+ con Olivier Dacourt, ex centrocampista di Roma e Inter. L'attaccante rossonero, che per quattro anni ha indossato la maglia del Paris Saint Germain, ha parlato del livello attuale della Ligue 1, chiamando in causa gli attaccanti del club parigino: "Da quando ho lasciato la Francia non c'è più niente di interessante di cui parlare - spiega Ibra -. La Francia ha bisogno di me, ma io non ho bisogno della Francia. Pur avendonon bastanon c'è più Dio". In quattro stagioni, dal 2012 al ...

