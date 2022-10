Abraham a Volpato | ' Fiero di te | mi hai salvato il c****'

... "graziando" anchedalle pesanti critiche per il doppio palo preso, il primo clamoroso a porta vuota: "Fiero di te Cristian - ha scritto- . Mi hai salvato il c***". Una ...... Rui Patricio; Mancini (22' st Matic), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante (1' st El Shaarawy), Camara (39' st Shomurodov), Zalewski (12' st); Zaniolo (12' st Belotti), Pellegrini;. ...ROMA - Volpato salva Abraham. Il centrocampista italo-australiano ha realizzato il gol del vantaggio giallorosso a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro l'Hellas Verona, "graziando" anche ...I giallorossi espugnano il 'Bentegodi' grazie ai cambi di José Mourinho: decisivo l'ingresso in campo di Cristian Volpato ...