LIVE – Novara-Scandicci 2-0 25-17 | 25-19 | 4-1 | A1 Femminile 2022 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 29 ottobre 2022) Latestualedi Igor Gorgonzola-Savino Del Bene, partita valevole per la terza giornata della regular season di Serie A1di. Primo grande big match stagionale per la massima serie del campionato italiano. Le azzurre di Stefano Lavarini, reduci dalla vittoria al tie-break contro la neopromossa Pinerolo, hanno fin qui conquistato cinque punti e vanno a caccia di un successo importante davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte della rete ci saranno le toscane di Massimo Barbolini, che vogliono rimanere a punteggio pieno. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 29 ottobre al Pala Igor Gorgonzola di ...