Febbre e disastro irreversibile Clima impazzito | cosa state vedendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il mondo è vicino a unsul, lo dice l'Onu, mentre le grandi compagnie del petrolio annunciano ricavi record Eni segna un +161% sui ricavi del trimestre, Shell e TotalEnergies hanno annunciato profitti raddoppiati. Merito della crisi ucraina e della ripresa post Covid, ma intanto le emissioni nocive per il pianeta Terra non frenano quanto dovrebbero. "Il mondo non può permettersi altre finte promesse ecologiste" ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres presentando l'ultimo rapporto dell'agenzia suldelle Nazioni Unite. "Gli impegni per le emissioni zero valgono zero senza i programmi e i finanziamenti per farli rispettare". Il rapporto dell'agenzia Onu è solo uno di tre studi sul tema usciti negli ultimi giorni, e stima che la temperatura del pianeta aumenterà di 2,5 ...