Avviso ai 12 segni | ora si punta lo sguardo a temi elevati Ascoltando i sogni premonitori

(Di sabato 29 ottobre 2022) È tornato oggi. Il Sole in Scorpione tace ma è chiara la sua soddisfazione. Ci voleva il rientro di Giove nel segno dei Pesci, per sentire accanto un’aura buona, densa di mistero. È lui il portatore di inattese felicità, soffi poetici, intensi stati emotivi. Ora governa la dodicesima casa, dimora dell’armonia psichica, della compassione, capace di sciogliersi dall’abbraccio egoriferito di Giove in Ariete che da sempre preferisce snobbare le emozioni a favore delle azioni. La costellazione dei Pesci, da “Urania’s Mirror” (1824). I difurono incisi da Sidney Hall (foto Alamy / Ipa). Leggi anche ›zodiacali e incubi ricorrenti. Le più comuni paure stellari › Giove in Pesci: il pianeta dell’ottimismo ...

Avvenire

IL FUTURO L'della 'procedura competitiva' (cioé l'asta) precisa chiaramente che 'parte del ... dopo 20 anni, mostrano idel tempo; la seconda possibilità è quella di un acquisto con cambio ...... al centro di vischiose polemiche sui moltidi pietra che la tengono in ostaggio, senza alcun ... eccessiva fiducia nella logica e nelle asserzioni fondate), il quale genera a suola "... Quei segni che infine fanno umili anche i re. E le ombre di Elisabetta Dai sensori sotto terra agli accelerometri sugli smartphone, sta crescendo un ecosistema di dispositivi che lavorano insieme per anticipare ...Il detenuto di origini marocchine era stato trovato senza vita in cella a Foggia il 18 ottobre, ma i familiari non credono al decesso per cause naturali ...