Sta crollando il rugby in Inghilterra?

(Di venerdì 28 ottobre 2022) I primi a precipitare sono stati i Warriors di Worcester. Per i Guerrieri, anno di fondazione 1871, in cassaforte tre campionati e una coppa inglesi, una battaglia persa lo scorso 5 ottobre quando l’Alta Corte di Giustizia ha sentenziato la sospensione dai tornei, lo stato di liquidazione della società e la rescissione immediata dei contratti non solo con i giocatori, ma con tutti i dipendenti. Un debito – un baratro – di 21 milioni di sterline. “È finita come il Titanic – ha confessato Steve Diamond, director ofdei Warriors, un diamante (diamond) molto spento – La nave è affondata e da nessuna parte si vedono i capitani”. I secondi a fallire sono stati i Wasps di Londra, pardon, di Coventry. Per le Vespe, anno di fondazione 1867, un patrimonio di sei campionati inglesi, tre coppe europee e tre anglo-gallesi, l’amministrazione controllata è stata decretata ...

