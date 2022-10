Serie A 2022 2023 | tutti i numeri e le statistiche della 12esima giornata

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 ottobre 2022) DodicesimadiA, sabato 29 ottobre alle 15,00 si comincia con la partita Napoli-Sassuolo: dopo la vittoria per 6-1 in questo stadio il 30 aprile, gli azzurri potrebbero registrare due successi consecutivi contro i neroverdi in campionato per la terza volta. Alle 18,00 la Juventus fa visita al Lecce: i giallorossi si sono aggiudicati quattro delle 32 gare nel torneo contro i bianconeri, l’ultima il 20 febbraio 2011 2-0 in questo stadio. Da allora due trionfi per la squadra di Allegri ed altrettanti pareggi nella competizione, alle 20,45 l’Inter ospita la Sampdoria: i nerazzurri sono rimasti imbattuti in nove degli ultimi 10 match diA contro i blucerchiati (otto vittorie, un pareggio), l’unica sconfitta è datata 6 gennaio 2021 (2-1 a Marassi). Domenica 30 ottobre alle 12,30 l’Empoli riceve ...