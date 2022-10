Milano | Berlusconi | ' sicurezza valore chiave civiltà | abbraccio a Marì'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "In un centro commerciale si dovrebbe trascorrere un momento di svago, non incontrare terrore e paura della morte. La mia sentita vicinanza a tutti i feriti e, soprattutto, le mie condoglianze ai parenti della vittima del folle gesto di Assago. Una Pablo Marí del “mio” Monza. Ladei cittadini deve essere une ladellaumana. Per questo, lo Stato e gli Enti locali devono utilizzare ogni mezzo a propria disposizione per garantirla". Così il leader di Forza Italia Silviosu Instagram.