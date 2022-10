Frank Matano | «Quando ami | fai più ridere»

Attese anche tante personalità del cinema e della serialità italiane: Lillo Petrolo e, in arrivo grazie a Prime Video; Matteo Rovere, con il suo Romulus targato Sky; Roberto Recchioni ...Attese anche tante personalità del cinema e della serialità italiane: Lillo Petrolo e, in arrivo grazie a Prime Video ; Matteo Rovere, con il suo Romulus targato Sky; Roberto Recchioni ...Attese anche tante personalità del cinema e della serialità italiane: Lillo Petrolo e Frank Matano, in arrivo grazie a Prime Video; Matteo Rovere, con il suo Romulus targato Sky; Roberto Recchioni che ...Alla conduzione Frank Matano. “Questa trasmissione non fa riflettere. Fa ridere e basta“, hai spiegato in conferenza stampa. Quindi più facile o più difficile È molto complicato che un comico accetti ...