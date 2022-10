(Di venerdì 28 ottobre 2022). Unè stato distrutto dalletra giovedì e venerdì a. Lesono divampate intorno alle 3.15. Nel capannone di via Cor, dove si trovano diverse aziende, non era presente nessun dipendete ma alcuni macchinari erano in funzione, programmati per la lavorazione notturna. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco della centrale di Bergamo, i volontari di Romano di Lombardia e Palazzolo ed hanno domato le. Nessuno è rimasto ferito, ma circa 400 metri quadrati di capannone sono stati pesantemente danneggiati. Le operazioni di bonifica sono andate avanti tutta lamattinata di ...

BergamoNews.it

... primostoria d'Italia a guida rosa . Indice dei contenuti Ilaria e la sua vita privata ... E proprio per spegnere leprima che diventino indomabili, Gigi e Ilaria si lasciano fotografare ...... Veronica Mandriota (Brixia), Martina Maggio, Alice D'Amato, Giorgia Villa ed Elisa Iorio (... Al seguito del gruppo azzurromissione iridata Oltremanica ci sono anche gli ufficiali di gara ... Fiamme nella notte a Castelli Calepio: brucia un bottonificio Fiamme e fumo. Poi le sirene dei vigili del fuoco e delle ambulanze. Pomeriggio di paura, quello di giovedì 27 ottobre, per i residenti di uno stabile di via Trevisago, a Manerba del Garda: in un appa ...Traffico nel caos tra il centro e il ponente cittadino a causa di un furgone andato in fiamme sulla A10 all'altezza del km4 (Sestri Ponente) che ha reso necessaria la chiusura del tratto di autostrada ...