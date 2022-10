Antonino Spinalbese criticato da Edoardo e Alberto

(Di venerdì 28 ottobre 2022) L’accusa diDe Pisis adQuanto accaduto in puntata ha fatto molto discutere i vipponi al termine della serata. Facciamo riferimento ai video mostrati in cui Elenoire Ferruzzi attacca duramente Nikita Pelizon e spunta per terra al suo passaggio. Presente in quell’occasione, il quale anziché riprendere Elenoire, ha riso alle L'articolo proviene da Novella 2000.

è conteso dalle donne della Casa. Ginevra, Giaele e Antonella sono le tre concorrenti con le quali trascorre maggiormente il suo tempo. Se con Ginevra il rapporto sembra essere ...Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip e l'eliminazione di Elenoire Ferruzzi ,è tornato a parlare in maniera molto agitata di un filmato mostrato dalla produzione durante la diretta. Si tratta del video in cui lui ed Elenoire Ferruzzi stavano in giardino e, ...Se c'è una cosa che sto apprezzando nell'attuale edizione del Grande Fratello Vip è che il pubblico non sta dimenticando. I reality ...