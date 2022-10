Volodymyr Zelensky | ' Stiamo smilitarizzando il nemico'

Open

Così, nel consueto intervento notturno, il presidente ucrainoha poi accusato i comandanti russi di 'follia' per i tentativi messi in atto per assumere il controllo ...... perso materiale che la maggior parte degli eserciti semplicemente non ha" Nel suo consueto discorso serale alla nazione ucrainaparla senza mezzi termini di 'graduale ed ... No! La traduzione di “Volodymyr Zelensky” non è “il maligno possiede il Mondo” Il presidente ucraino ha accusato i comandanti russi di "follia" per i tentativi di assumere il controllo della città orientale di Bakhmut ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Raid nella notte nell'Oblast di Kiev e Zaporizhzhia. LIVE ...