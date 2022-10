Ora teme la vendetta Principe Harry | quando esce il libro contro il Re

Leggi su iltempo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) “Spare” (La riserva) è il titolo dell'autobiografia deld'Inghilterra. Il memoriale uscirà il 10 gennaio 2023 e si preannuncia uno tsunami sulla Royal family, in particolare per Re Carlo III, la regina consorte Camilla e i duchi di Cornovaglia William e Kate. Oggi, l'editore Penguin Random House ha rivelato il titolo, il costo (28 sterline) e lo spirito del: “è pieno di intuizione, autoesame e saggezza duramente conquistata”. Scelta interessante, quella del titolo: "Spare", la riserva, fa riferimento al soprannome dicome secondo nella gerarchia rispetto all'erede al trono William. Il tomo doveva uscire in questi mesi, ma la pubblicazione è stata posticipata in segno di rispetto per la morte della regina Elisabetta II, scomparsa l'8 settembre scorso. Tuttavia, con l'ascesa al trono del ...